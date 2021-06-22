Алматы вернулся в "желтую" зону по коронавирусу

Казахстан и город Алматы вновь оказались в зоне умеренного риска (желтая зона) по распространению COVID-19, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июня 2021 года.

В "красной" зоне: Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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В "зеленой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.