Центр реабилитации детей "Қамқорлық" открылся в Западно-Казахстанской области

Директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, сообщает zakon.kz.

В рамках поездки в регион депутат совместно с акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым ознакомилась с деятельностью ряда социально значимых объектов.

Поездка началась с посещения в Уральске центра реабилитации детей с особыми потребностями "Қамқорлық", находящегося при областной детской многопрофильной больнице.

Новый центр будет принимать до 600 детей в год. Здесь будет оказываться широкий спектр услуг: консультации врачей, механотерапия, лечебная физкультура (кинезотерапия), занятия логопедов, дефектологов, психологов, эрготерапевтов в сенсорной и интерактивной комнатах, бальнеолечение, физиолечение и др.

Открытие центров в регионах страны осуществляется по инициативе Елбасы. На сегодняшний день открыто 8 центров – в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской областях и в Нур-Султане. До конца года свои двери откроют еще 10 центров.

Мы очень довольны условиями реабилитационного центра. 8-ми летнему сыну все нравится. Он усердно занимается. Каждый год ездим в Астану на реабилитацию. Но и здесь условия не хуже. Все очень добрые, отзывчивые. Сыну упражнения на укрепление мышц и психологические занятия только в удовольствие, - делится впечатлениями о центре Гульсезим Батыргалиева из с.Янайкино.

Создание 16 кабинетов поддержки инклюзии (КПИ) - еще одна инициатива Елбасы, с реализацией которого также ознакомилась Дарига Назарбаева в ЗКО. КПИ здесь расположены в средне общеобразовательной школе №5 г.Уральск и в Подстепновской №1 средней школе села Подстепное Теректинского района.

В кабинетах инклюзии дети с особыми потребностями имеют возможность учиться в школе вместе со своими сверстниками, получают постоянное сопровождение логопедов, дефектологов и психологов.

Посещая центр реабилитации и КПИ, Дарига Назарбаева отметила, что "благодаря реализации инициативы "Қамқорлық" организован доступ к реабилитации и профессиональному сопровождению для 21 000 детей в год. Занятия детей в центрах и КПИ способствуют самореализации ребят, тому, чтобы они стали полноценными гражданами".

Благодаря классу КПИ мой сын стал лучше воспринимать материал. С нами работает логопод-дефектолог. Учимся в обычном классе, но ходим в кабинет инклюзивного образования. Хорошую помощь оказывает ассистент, - говорит мама юного посетителя КПИ Шолпан Капатова.

В программе посещений также были центр послеоперационного содержания отловленных животных при учебно-научно-производственном центре "Жардем-Вет" Аграрно-технического университета имени Жангир хана, центр "Отбасы" КГУ "Кризисный центр для жертв бытового насилия отдела занятости и социальных программ г.Уральск", центр социальной поддержки "Тең қоғам", где предоставляют юридические консультации, помогают людям с особыми потребностями трудоустроиться, пройти тренинги по развитию личных навыков.