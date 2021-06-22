Что будет с владельцами неучтенных аттракционов, рассказал Султанов

Как будут контролировать безопасность уже установленных аттракционов в Казахстане, рассказал на отчетной встрече с населением министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Султанов напомнил, что в прошлом году было несколько фактов, когда на аттракционах были пострадавшие.

Пострадали дети и наши граждане от аттракционов. В 2019 году был принят регламент в рамках ЕАЭС в отношении аттракционов и нами был принят нацстандарт по безопасности аттракционов. Более того, ему был придан статус обязательного применения, - сказал он.

По его словам, сейчас для допуска аттракционов к работе создается спецкомиссия по приемке по каждому такому аттракциону.

Эта комиссия с участием акимата и комитета промышленной безопасности, и владельцы аттракционов. Владельцам неучтенных аттракционам будет даваться предписание, если они их не будут исполнят в срок, то нарушители будут в законодательном порядке штрафовать, - предупредил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан