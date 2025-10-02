Ужесточить ответственность для владельцев аттракционов требует сенатор

Депутат Сената Нурия Ниязова 2 октября 2025 года в своем депутатском запросе подняла вопрос безопасности детских аттракционов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что лето 2025 года принесло целый ряд трагических инцидентов, связанных с эксплуатацией аттракционов и детских площадок.

"В Алматы 11-ти летняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму на неисправном аттракционе "Вальс". В Актау двое детей оказались в больнице с переломами. А в одном из торговых центров на ребенка обрушилась декоративная конструкция. Действующие сегодня законы не обеспечивают должного уровня безопасности. Техрегламент распространяется только на аттракционы выпущенные после 2017 года. Для объектов, работающих десятилетиями, обязательные правила отсутствуют", – сказала Ниязова.

По ее словам, не создан единый цифровой реестр, процесс постановки на учет не регламентирован, не определен уполномоченный орган.

Депутат подчеркнула, что эксплуатация регулируется только на этапе ввода, а требования к дальнейшему использованию, ремонту, хранению и расследованию инцидентов – не установлены.

"Нет и обязательных стандартов для подготовки персонала – в итоге безопасность детей и подростков оказывается под угрозой", – отметила сенатор.

В этой связи Ниязова предлагает следующее:

разработать и утвердить правила безопасной эксплуатации аттракционов и детских площадок;

закрепить полномочия уполномоченного органа;

создать цифровой реестр;

ввести процедуры постановки на учет и обязательное страхование ответственности владельцев-операторов;

разработать профессиональный стандарт и систему аттестации персонала;

усилить административную и уголовную ответственность за нарушения.

В июле мы писали, что в Алматы ребенок получил тяжелую травму на аттракционе.