Токаев высказался о самой кровопролитной войне в истории человечества

Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает zakon.kz.

80 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии, - написал Президент в Twitter.

Осыдан 80 жыл бұрын дәл осы күні Ұлы Отан соғысы басталды. Қазақстаннан аттанған әрбір екі жауынгердің бірі тарихтағы ең қанды соғыстың майданында қаза тапты. Олардың ғажайып ерлігі халқымыздың жадында мәңгі сақталады. Мұндай қасіретке ешқашан жол бермеу–барша адамзаттың міндеті. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 22, 2021

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая мир празднует День Победы в Великой Отечественной войне.