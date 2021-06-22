Токаев высказался о самой кровопролитной войне в истории человечества

22 июня 2021, 13:31
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает zakon.kz.

80 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии, - написал Президент в Twitter.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая мир празднует День Победы в Великой Отечественной войне.


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