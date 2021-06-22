Более 1 млн кв. м жилья построят в Актюбинской области в текущем году

Сегодня в СЦК состоялась пресс-конференция об итогах социально-экономического развития Актюбинской области за 5 месяцев 2021 года и планах на предстоящий период, сообщает zakon.kz.

Аким области Ондасын Уразалин рассказал о реализации поручений главы государства об обеспечении граждан жильем.

За 5 месяцев этого года в регионе введено 270 тыс. кв. м жилья, это более 1100 квартир. До конца года планируем ввести не менее 1 млн кв. м жилья - свыше 7200 квартир. Для обеспечения жильем социально-уязвимых слоев населения в текущем году выделено более 5,6 млрд тенге, - проинформировал аким области.

Кроме того, в рамках госпрограммы "Нұрлы жер" 11,1 млрд тенге направят на строительство 824 км инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то есть сетей газо-, водо-, электроснабжения и канализации.

Вместе с этим, в регионе проводятся работы по модернизации домов - выделен 1 млрд тенге на реализацию 28 проектов до конца года.

Также модернизация жилья проводится в рамках спонсорских средств. В частности, в текущем году в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и корпорацией ERG проводится капитальный ремонт 32 домов на общую сумму 540 млн тенге.

Одним из важнейших вопросов всегда остается строительство социальных объектов. Для обеспечения полного охвата населения качественными медицинскими услугами в текущем году планируется строительство 8 объектов здравоохранения общей стоимостью более 900 млн тенге. Для решения проблемы трехсменных и аварийных школ ведется строительство 15 объектов образования на 4800 мест, до конца года планируется ввод 10 из них. В результате будет решена проблема пяти трехсменных, шести дефицитных, одной аварийной и трех ветхих школ, - рассказал спикер.

Также в регионе продолжается строительство спортивных объектов. С начала года введены в эксплуатацию лыжероллерная трасса, триатлон-парк и два физкультурно-оздоровительных комплекса. До конца года планируется ввести физкультурно-оздоровительные комплексы еще в 3 районах области.