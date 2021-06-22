Появилось видео перевозки тела последнего пропавшего туриста в Туркестанской области

МЧС РК распространило видео перевозки тела последнего пропавшего туриста в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, в общей сложности поиски всех пропавших туристов велись 27 суток.

25 мая в 18:30 на пульт "112" поступило сообщение о пропаже семи туристов на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены 28 мая, а 29 мая были найдены тела двух туристов. 12 июня было найдено тело еще одного туриста. В общей сложности поиски всех пропавших туристов велись 27 суток.

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