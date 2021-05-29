Найдены тела двух пропавших туристов в горах Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

При проведении непрекращающихся поисковых работ 29 мая в 00:30 ч на реке Угам в воде обнаружено тело. Погибшим оказался участник пропавшей группы туристов в горах, 1999 года рождения. Тело второго туриста найден сегодня в 3-х километрах от с. Угам на реке Угам. Личность устанавливается, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Тела на вертолете АО "Казавиаспас" МИ-171 отправлены в Шымкент.

Поиски остальных двух пропавших продолжаются. Наземные поиски ведутся спасателями, сотрудниками полиции, конным патрулем пограничной службы, работниками национального парка и родственниками пропавших. Также для поиска с воздуха задействованы два борта АО "Казавиаспас" МЧС РК.

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По данному факту Департаментом полиции Туркестанской области начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти. Также следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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25 мая поступило сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района. 21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены вчера.