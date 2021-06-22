Трое скончались, двое пострадали в страшном ДТП в Актюбинской области

В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

21 июня в 17:21 57-летний водитель автомашины Lifan на 171 км автодороги Карабутак-Костанай выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовой автомашиной MAN под управлением гражданина РФ. пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП водитель автомашины Lifan, двое пассажиров 1980 и 1959 г.р. скончались на месте ДТП. Кроме того, женщина 1969 г.р. и мужчина 1973 г.р. доставлены в Айтекебийскую районную больницу.

По словам начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова, одной из главных причин, приводящих к авариям, является сознательное игнорирование участниками дорожного движения действующих правил. Также, по его словам, основными причинами происшествий по вине водителей всех видов транспортных средств являются превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, управление транспортом в нетрезвом состоянии.