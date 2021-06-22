Токаев планирует выйти в отпуск в июле

22 июня 2021, 17:41
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует уйти в отпуск в середине июля, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь президента Берик Уали ответил на официальный запрос Sputnik Казахстан.

Глава государства в середине июля планирует взять недельный отпуск, который намерен провести на территории Казахстана. Как известно, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Касым-Жомарт Кемелевич не отдыхал. Хочу напомнить, что с момента вступления в должность президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев за два года и три месяца лишь один раз выходил в трехдневный краткосрочный отпуск в июле 2019 года, - сказал Берик Уали.


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