Байахметов: Горожане не должны страдать

В Семее автобусы ТОО "Semey Bus" и ТОО "Автобусный парк "Семей" вновь не вышли на линию.

На сегодняшний день долг руководства "Semey Bus" по пенсионным и другим перечислениям составляет более полумиллиарда тенге. В результате, люди не могут получить услуги в рамках ОСМС, не имеют пенсионных отчислений, не могут даже взять кредит, чтобы хоть как-то справиться с финансовыми трудностями.

В течение года водители более десяти раз не выходили на линии, причиной возмущения послужили невыплаты заработной платы и неперечисление пенсионных взносов. С утра с коллективом встретился заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов и представители городского акимата.

У каждого из вас есть на руках трудовой договор. Согласно этим договорам, вы имеете право обратиться в суд и потребовать положенные отчисления, - сказал Бакытжан Байахметов. - Нет никакого барьера, есть цивилизованные методы работы. Но это же неправильно, остановить автобусы, не обращаясь абсолютно никуда. В чем вина жителей города, почему они должны из-за вас страдать?

При этом он отметил, что для взыскания отчислений работники должны подать в суд на предприятие (в данном случае ТОО "Semey Bus"), за нарушение Закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", согласно которому неперечисленные суммы обязательных пенсионных взносов взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению в пользу работников с начислением пени в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка РК за каждый день просрочки.

Сегодня город в очередной раз столкнулся с тем, что автобусы ТОО "Semey Bus" атобусного парка "Семей" вновь не вышли на линию. С утра мы встречались с коллективом, до этого 16 июня, аналогичная ситуация произошла, здесь гражданско-правовая ответственность возникает между работодателем и работником, в данном случае ТОО "Semey Bus" обязано произвести все отчисления согласно действующему законодательства, - пояснил заместитель акима г. Семей Айдар Садырбаев.- Поднимался вопрос о субсидиях, на сегодняшний день ведутся судебные разбирательства, в том числе на действия отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Мы ждем решения суда по данному вопросу. Оно еще не вступило в законную силу.

Напомним, что для автопарков предусмотрены субсидии в размере 70 миллионов тенге за перевозку льготных категорий пассажиров. Эти субсидии согласованы решением маслихата, но у ТОО "Semey Bus" есть задолженность перед другими организациями. И именно из-за этого наложен арест на счета предприятия. И как только будут перечислены субсидии, они автоматически пойдут в счет долга, а не на зарплату коллективу.

А задолжал "Semey Bus" более 1 миллиарда тенге за 170 автобусов, которые предприятие приобрело у компании "БРК лизинг". Но руководство автопарка так ни разу и не произвело оплату по договору. Также есть миллионные долги за ГСМ, коммунальные услуги и по другим обязательным платежам, о чем стало известно после проверки предприятия управлением госдоходов. На сегодняшний день общая задолженность ТОО "Semey Bus" составляет почти два миллиарда тенге.

В настоящее время на маршрутах работают автобусы ТОО "Семавтопарк" и ТОО "Таксомоторный парк".

18 июня вынесено решение Специализированным межрайонным экономическим судом Нур-Султана исковое заявление АО "Фонд развития промышленности" к ТОО "Semey Bus" об истребовании предмета лизинга, то есть 170 автобусов, удовлетворить полностью. Безответственность руководства автопарка, практически оставляет людей без работы.

Как заявил главный инженер ТОО "Семавтопарк" Сергей Должиков, на сегодня предприятие готово принять на работу водителей, кондукторов, диспетчеров с гарантией выплаты заработной платы и всех социальных отчислений.

В свою очередь акимат Семея готов оказать всевозможную поддержку, бесплатно предоставить юридические консультации для работников, а также помочь с трудоустройством.

По информации Центра занятости населения города Семея, в настоящий момент есть более 700 вакансий от 100 предприятий города.

На предприятия города требуются водители, слесари, механики, контролеры, бухгалтеры и другие. Мы готовы предложить все вакансии тем, кто к нам обратится, и трудоустроить всех, – отметил директор Центра занятости населения города Семея Сабыр Ашелов.