Издевались над косулей – в Павлодаре ищут "героев" видео

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором косуля переплывает реку, а неизвестные сопровождают ее на лодке и издеваются над ней, сообщает zakon.kz.

На кадрах животное плывет по Иртышу, к ней подплывает моторная лодка, в ней же находится автор видео. Мужчины сначала голосами "подбадривают" косулю, один из них хватает ее за рога. Та вырывается, затем лодка намеренно перекрывает ей путь. Наконец напуганное животное добирается до берега и скрывается в траве.

Sputnik Казахстан приводит слова руководителя Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова.

Специалист рассказал, что материалы с фотоотчетом переданы в полицию для установления и привлечения этих лиц к ответственности. Тем более что, как понятно из видео, взрослые глумятся над беззащитным животным в присутствии детей.