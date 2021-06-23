Как лечить солнечный ожог

Летом солнечный ожог можно получить даже в облачную погоду, сообщает zakon.kz со ссылкой на 360.

Есть несколько средств, которые помогут облегчить последствия, если такой неприятности не удалось избежать.

Первым средством от ожогов, по словам экспертов, может стать обыкновенный зеленый чай, в котором содержится дубильная кислота, вытесняющая тепло из обожженной кожи. Также в нем содержатся катехины, которые способствуют восстановлению повреждений. Чтобы воспользоваться этим советом, необходимо заварить крепкий зеленый чай, остудить его и затем нанести на поврежденные участки кожи.

Если ожоги болят и зудят, можно воспользоваться гидрокортизоновым кремом. Он используется для лечения экземы и псориаза (обратите внимание, что его нельзя наносить на лицо).

Также может помочь органическое кокосовое масло холодного отжима. Но его также не стоит использовать для лица — оно может закупорить поры.

Если ожоги болят, может помочь обычный аспирин. Рекомендуется принимать по две таблетки каждые четыре часа для снижения болевого синдрома.

Чтобы не получить солнечные ожоги, не забывайте пользоваться кремами с SPF перед выходом на солнце.