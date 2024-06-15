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Что делать при солнечных ожогах

солнечный ожог, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 13:56 Фото: freepik
Солнечные ожоги – неприятное явление, с которым сталкиваются многие. Правильное лечение и профилактика помогут вам быстрее восстановить кожу и избежать осложнений. О них читайте на Zakon.kz.

Первое, что следует сделать при солнечном ожоге, – охладить пораженную кожу. Прохладный душ или ванна могут значительно облегчить боль. Также можно использовать прохладные компрессы, смоченные в воде или молоке. Молоко благодаря своим компонентам оказывает успокаивающее действие.

Увлажнение кожи – ключевой шаг в лечении ожогов. Наносите средства на основе алоэ вера или глицерина. Эти компоненты помогают успокоить и восстановить кожу. Избегайте продуктов на основе спирта, так как они могут высушить кожу и ухудшить ее состояние.

Чтобы справиться с болью и воспалением, принимайте обезболивающие препараты, такие как ибупрофен или парацетамол. Для местного обезболивания можно использовать гели и мази с лидокаином.

Не забывайте о гидратации. Пейте больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание и ускорить восстановление кожи. Избегайте дальнейшего воздействия солнца: носите легкую, свободную одежду и оставайтесь в тени до полного заживления ожогов.

Успокаивающие ванны с овсяными хлопьями или содой могут снять зуд и уменьшить раздражение. Постарайтесь не тереть и не скрести пораженные участки кожи, чтобы избежать инфекции и ускорить заживление.

Однако даже при соблюдении всех рекомендаций люди нередко совершают ошибки: остаются на солнце, используют горячую воду, спиртосодержащие средства или пытаются проколоть волдыри. Такие действия могут только ухудшить состояние кожи. В случае серьезных ожогов, сопровождающихся сильной болью или волдырями, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы писали, как правильно защищать кожу от солнца летом.

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