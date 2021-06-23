"Желтая" зона пополнилась еще одним регионом в Казахстане 

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 23 июня, сообщает zakon.kz.

Мангистауская область перешла в "желтую" зону.

В "желтой" зоне также находятся Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская.

⠀

В "зеленой" зоне Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

Нур-Султан по-прежнему находится в "красной" зоне.