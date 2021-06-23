Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих Казахстана с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих. Поздравляю работников системы госуправления Казахстана! Ваша профессиональная, эффективная работа должна стать важнейшим фактором укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны.