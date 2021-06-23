Токаев поздравил госслужащих Казахстана с профессиональным праздником

23 июня 2021, 10:33
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих Казахстана с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих. Поздравляю работников системы госуправления Казахстана! Ваша профессиональная, эффективная работа должна стать важнейшим фактором укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны, - написал Президент в Twitter.


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