Национальный Олимпийский комитет и ЮНЕСКО поздравляют особых детей

Ежегодно ЮНЕСКО и Национальный Олимпийский комитет Казахстана отмечают Международный Олимпийский день в кругу детей и подростков с особыми потребностями. В этом году, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, подросткам из детского хосписа Алматы удалось встретиться с любимыми спортсменами, рассказать свои и выслушать истории других, зарядиться энергией и мотивацией в борьбе с болезнью.

В парке хосписа "Я с тобой" Серик Сапиев, олимпийский чемпион и посол доброй воли ЮНЕСКО, рассказал детям о главных принципах олимпийского движения ­- честности, справедливости, взаимопонимании и о главном секрете, внутреннем стержне настоящих олимпийцев - бороться и не сдаваться.

Гимнастка Алина Адильханова, которая готовится вылететь в Токио на Олимпиаду, рассказала, как ей в жизни помогают спортивные принципы честной борьбы, уважения к соперникам, и провела мастер-класс.

Важно преодолевать себя и радоваться каждой, пусть самой небольшой победе - это знают все спортсмены, очень хорошо знают эти дети. ­По своему духу они - настоящие олимпийцы, герои и чемпионы! Желаю им здоровья, успехов и поздравляю с Международным Олимпийским днем! гимнастка Алина Адильханова

Участникам по традиции вручили специальные дипломы и подарки Национального Олимпийского комитета.

Между НОК и представительством ЮНЕСКО в Казахстане уже налажено многолетнее сотрудничество. Стороны реализовали немало совместных проектов, направленных в помощь детям и на распространение олимпийской культуры.

НОК Казахстана солидарен с Международным Олимпийским комитетом в развитии олимпийского движения и в целом спорта как инструмента содействия развитию и благополучию человека, обладающего объединяющей силой для укрепления мира, образования, гендерного равенства и устойчивого развития.

Ежегодно главными участниками Международного Олимпийского дня во всех регионах становятся самые юные. Дети узнают о новых видах спорта, соревнуются, участвуют в конкурсах и встречаются с кумирами, знаменитыми казахстанскими атлетами. Спортсмены и НОК надеются, что эти встречи повлияют на становление молодых граждан, которые вырастут здоровыми, любящими спорт и родную страну.