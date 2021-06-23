В Алматы усилят контроль в аэропорту и на вокзалах из-за "дельта-штамма"

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров для недопущения распространения штамма "дельта-штамма" поручил усилить контроль в аэропорту и на вокзалах города, сообщает zakon.kz.

Он совместно с руководителем территориального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главным санитарным врачом мегаполиса Жандарбеком Бекшиным и руководителем городского Управления общественного здоровья Нариманом Табынбаевым проверили работу санитарно-эпидемиологических служб на территории международного аэропорта Алматы и на вокзалах города.

В ходе осмотра внимание было акцентировано на соблюдении алгоритма выявления и пресечения случаев завоза инфекции на территорию мегаполиса. С учетом поручений Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК и Министерства здравоохранения РК в связи с циркуляцией "дельта-штамма" ("индийского" штамма коронавируса) в стране, была проверена готовность наземных служб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, функционирование инфекционных боксов для приезжих пассажиров с симптомами инфекции в зоне прилета.

Также внимание было уделено тестированию через приложение Ashyq на входе в аэропорт. В охранной службе проинформировали, что в среднем на входе в аэропорт фиксируются двое-трое пассажиров с "красным" статусом – по данным лицам принимаются оперативные меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

На базе аэропорта состоялось выездное заседание городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием руководства и представителей подразделений воздушной гавани.

Согласно информации эпидемиологов, "дельта-штамм" обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Исследования ученых показывают, что "индийский" штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев.

Симптомы "индийского" штамма могут отличаться от других, уже привычных штаммов, например, может не исчезать обоняние, состояние может напоминать простуду. Однако при признаках недомогания следует сразу вызывать врача, так как новый штамм быстротечен и опасен. В этой связи горожанам не следует заниматься самолечением. Жандарбек Бекшин

Бабакумаров поручил усилить меры санитарно-эпидемиологической защиты, в том числе оказать содействие вакцинации сотрудников аэропорта. Наряду с этим будет продолжена дезинфекционная обработка помещений, а также всего аэропорта.

Следует отметить, что эпидемиологи Алматы не исключают новой волны коронавирусной инфекции, которая может быть вызвана опасным "дельта-штаммом". Городской штаб Алматы по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает горожан вакцинироваться, а также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в особенности - в общественных местах с большим скоплением людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 20 июня 2021 года "дельта-штамм" SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.