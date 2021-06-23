Бекшин подтвердил наличие "дельта-штамма" в Алматы

В Алматы выявили "дельта-штамм". Это подтвердил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, сообщает zakon.kz.

Вчера (во вторник, 22 июня. - Прим. ред.) вечером выявили вероятность наличия "дельта-штамма", то есть "индийского" штамма. Сегодня мы еще раз подтвердили, что действительно имеется вероятная циркуляция мутируемого "дельта-штамма", - сообщил он.

Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что, по предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Требуется дополнительное время для полногеномного секвенирования.