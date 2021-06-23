Смогут ли казахстанские вакцины защитить от "индийского" штамма

23 июня 2021, 12:47
Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, смогут ли вакцины QazVac и "Спутник V" защитить от "дельта-штамма" коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

По заявлению наших разработчиков QazVac и "Спутник V", данные вакцины защищают от всех известных штаммов, которые циркулируют, в том числе от "индийского" штамма, - заявил Жандарбек Бекшин на брифинге в РСК.

23 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что выявили вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса. Позднее главный санврач города подтвердил данный факт. Заболевшей оказалась женщина-домохозяйка.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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