Один случай, а вы уже про локдаун говорите – Бекшин

Главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина спросили, планируется ли введение в городе локдауна из-за "индийского" штамма коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Все зависит от нас всех вместе взятых. Поскольку только в едином комплексе мероприятий мы сможем говорить - будет или не будет локдаун. На сегодня этот вопрос не стоит. Один случай, а вы уже про локдаун говорите, - ответил он на брифинге в РСК.

Чтобы не допустить введения локдауна, главный санврач города призвал население активно вакцинироваться и соблюдать санитарные требования.

Сейчас в городе имеется достаточное количество первого и второго компонентов вакцины. Мы призываем вас активно вакцинироваться, заблаговременно, чтобы выработался иммунитет, - добавил он.

23 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что выявили вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса. Позднее главный санврач города подтвердил данный факт. Заболевшей оказалась женщина-домохозяйка.

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Тамила Языкова, Нур-Султан