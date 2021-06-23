"Быстрее, выше, сильнее - вместе!": олимпийский день в Нур-Султане

В столичном Триатлон-парке прошли спортивные соревнования и игры Международного Олимпийского дня.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана весь июнь посвящает олимпийским соревнованиям. Месяц проходит под девизом международного олимпийского движения и Казахстана "Бiз бiргемiз! Быстрее, выше, сильнее - вместе!".

23 июня в Нур-Султане устроили фестиваль урбан-спорта - баскетбол 3х3, стритбол, выступления стрит-воркаутеров, каноистов и текбол. Это сравнительно новый вид спорта, гибрид настольного тенниса и футбола. Команда создателей текбола активно продвигает новый вид в олимпийскую программу. Мастер-класс юным жителям столицы провели члены олимпийской команды по настольному теннису в Токио-2020 Кирилл Герасименко и Анастасия Лаврова.

Нур-Султан ­- город спорта. За год в столице проводят порядка 700 спортивных и физкультурных мероприятий. В городе насчитывается около 800 спортивных объектов и сооружений - от стадиона "Астана Арена" на 30 тысяч мест до компактных уличных площадок. Место для занятий есть в шаговой доступности у каждого.

В следующем году Казахстан отметит 30-летие участия в олимпийском движении. За годы независимости наши спортсмены выступили на 6 летних и 7 зимних Олимпийских играх и завоевали 77 олимпийских медалей, из них 16 - золотых.

Поздравляю всех с Международным Олимпийским днем! Хорошо, что в нем участвует вся страна, многие, как положено, в движении. Олимпийское настроение должно продлиться все лето ­- спортсмены едут в Токио. Мы, олимпийцы, призываем всех казахстанцев поддержать нас. Ваша поддержка на этой Олимпиаде очень нужна. Нам важно внимание каждого болельщика. призер Олимпийских игр в Рио Василий Левит

16 июля первая часть команды отправится в Токио. А пока нынешние олимпийцы и состоявшиеся чемпионы встречаются с детьми и молодежью. Спортсмены верят, что по их примеру новое поколение казахстанцев выберет патриотизм, спорт и здоровье.