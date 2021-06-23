Как будут решать проблему стихийных свалок в Казахстане

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов рассказал о способах решения проблемы несанкционированных мусорных свалок, передает корреспондент zakon.kz.

По словам вице-министра, в Казахстане ежегодно фиксируется порядка 8,5 тыс. стихийных свалок. Из существующих в стране 3,5 тыс. мусорных полигонов лишь 18% соответствуют санитарным и экологическим нормам.

Ахметжан Примкулов совместно с представителями местных исполнительных органов и журналистами посетил несколько несанкционированных мусорных свалок в Алматинской области: в окрестностях сел Тургень, Ават и Коксай. Горы гниющих отходов, зловоние и целлофановые пакеты, летающие по степи.

В Алматинской области в текущем году зафиксировано около 380 стихийных свалок. Некоторые из них расположены не в безлюдной степи, а возле населенных пунктов, пастбищ, водоемов, на землях сельхозназначения. Отходы отравляют не только воздух и почву, но и подземные воды.

В Министерстве экологии отметили, что такому положению дел способствует отсутствие инфраструктуры переработки мусора и недофинансирование сферы управления отходами.

При этом действующие на территории страны тарифы позволяют лишь забирать мусор из баков и отвозить его на полигоны. Эти суммы не покрывают расходы по уборке территории, сортировке и переработке мусора.

Как рассказал Ахметжан Примкулов, средний тариф на вывоз отходов по республике составляет порядка 200 тенге в месяц с человека. Самый высокий тариф - в Алматы - 553 тенге. Самый низкий - в Мангыстауской области - 84 тенге в месяц. Но проблема в том, что поступление платежей в регионах не превышает 50%.

1 июля 2021 года вступит в силу новая редакция Экологического кодекса. Его нормы должны способствовать системному решению проблем в управлении твердыми бытовыми отходами. Это переход на уведомительный порядок мусоровывозящих компаний и обязательное оснащение GPS; лицензирование для предприятий, занимающихся переработкой опасных отходов. Также предусмотрена энергетическая утилизация отходов и строительство мусоросжигающих заводов. Шесть новых комплексов "Waste to Energy" планируется построить в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте.

Данные заводы будут оснащаться двумя уровнями сортировки. Первый уровень - это извлечение всех отходов, подходящих для вторичного использования, включая пластик, стекло, картон, бумагу. Второй - извлечение несжигаемых, неутилизируемых отходов, пестицидов, химреактивов, радиоактивных элементов, а также строительного мусора. В топку пойдут только несортируемые, неперерабатываемые отходы, - уточнил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов.

По информации ведомства, на реализацию программы "Waste to Energy" потребуется порядка 180 млрд тенге. Средства планируют получить от инвесторов. Отбор кандидатов и заключение договоров должны состояться до конца года. Инвесторы разработают проекты, представят свои технологии, пройдут общественные слушания, где будут согласованы все детали с местными исполнительными органами. Начать работать новые заводы должны в 2024-2025 годах.

Переход к системе энергетической утилизации мусора должен существенно улучшить ситуацию со свалками. Из ежегодных 5 млн тонн твердых бытовых отходов как минимум 1,65 млн тонн будут превращены в энергию (900 тыс. тонн) и вторсырье (750 тыс. тонн).

К 2024 году доля переработки и утилизации отходов должна достичь 30%. Экологические требования по выбросам в атмосферу будут базироваться на европейских стандартах.