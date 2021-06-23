Угроза любых территориальных конфликтов в Казахстане навсегда ушла в прошлое - эксперт

Благодаря политической воле Нурсултана Назарбаева Казахстан впервые в своей истории обрел четкие, международно признанные границы, и тем самым раз и навсегда избавился от территориальных конфликтов с соседями. Об этом и другом рассказала в интервью zakon.kz эксперт Института мировой экономим и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик.

- Лидия Андреевна, как вы сказали, у казахстанцев нет спорных территорий с соседями, нам не угрожают никакие территориальные конфликты. Чья это заслуга, кому мы этим обязаны?

- Как известно, после распада СССР начался сложный и продолжительный процесс установления государственной границы Казахстана с соседними странами. Чтобы обеспечить территориальную целостность страны, была проделана поистине колоссальная работа, которая гарантировала не только юридическое признание государственной границы, но и предотвратила возникновение любых территориальных споров в будущем. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз подчеркивал, что наши внешние границы - это рубежи добрососедства и сотрудничества.

Именно благодаря политической воле Елбасы Казахстан впервые в своей истории обрел четкие, признанные на международном уровне границы и последующие поколения наших политиков были навсегда избавлены от необходимости решать проблемы спорных территорий с соседями. То есть угроза возникновения любых территориальных конфликтов безвозвратно ушла в прошлое.

В общей сложности за годы независимости были делимитированы 13,4 тысяч километров государственной границы. Казахстан надежно контролирует три тысячи километров своей морской границы в акватории Каспийского моря.

- Какие вопросы в определении государственной границы были самыми сложными и вызывали разногласие?

- Самый непростой переговорный процесс об определении границы проходил между Казахстаном и Китаем. Как вы знаете, советский период оставил в наследство неразрешенный территориальный спор с КНР, но Первый Президент продемонстрировал искусство дипломата и убедил китайское руководство раз и навсегда решить пограничный вопрос. Это позволило избежать угрозы появления на казахстанско-китайской границе «замороженного» территориального конфликта.

Далее. В 1992 году правительство Казахстана издало постановление о переговорах с КНР по взаимному сокращению вооруженных сил и укреплению доверия в военной области в районе казахско-китайской границы и переговорах по пограничным вопросам. Тем самым был открыт путь к консультациям на правительственном уровне.

В результате напряженных переговоров 26 апреля 1994 года удалось подписать Соглашение о казахстанско-китайской государственной границе, которое вступило в силу 11 сентября 1995 года. Однако вопрос о спорных территориях оставался нерешенным вплоть до 1998 года.

Елбасы был убежден в необходимости найти взаимоприемлемый компромисс, и прилагал большие усилия, чтобы склонить Пекин к разделу территорий в пользу Казахстана. Благодаря его конструктивному подходу сторонам в 1998 году удалось подписать дополнительное соглашение, которое окончательно урегулировало пограничные вопросы между Казахстаном и Китаем.

- Какая площадь территории отошла Казахстану?

- Исходя из достигнутых договоренностей, из общей площади двух несогласованных участков Казахстану отошли 57 процентов территории, а Китаю - 43. Это было политически корректное и обоснованное решение.

В целом протяженность демаркированной границы составила 1783 километра. В результате работы двухсторонней комиссии по демаркации в мае 2002 года в Пекине был подписан Протокол о демаркации линии казахстанско-китайской государственной границы.

Возвращаясь к вашему вопросу о сложностях и разногласиях.

По признанию Нурсултана Назарбаева, после распада Советского Союза определенные сложности в процессе переговоров по оформлению границ возникали практически со всеми бывшими союзными республиками. Ситуация осложнялось тем, что сложившаяся линия границы на отдельных участках не соответствовала положениям имеющихся правовых документов и Елбасы настаивал на соблюдении единого принципа - сложившиеся на момент распада СССР территориально-административные границы должны быть признаны государственными.

Данный принцип был закреплен в Соглашении о создании СНГ, а также в Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года и только после этого стороны смогли начать процесс юридического закрепления границ, который продлился вплоть до 2005 года.

- Если не ошибаюсь, особенно богатым на принятие исторических договоренностей о делимитации государственной границы стал 2001 год. Давайте немного посмотрим хронологию.

- Вы правы, в начале двухтысячных действительно было немало принято интересных исторических документов. Так, договор о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы был подписан 5 июля 2001 года. Фактически, у сторон не возникало предложений по корректировке той линии границы, которая была согласована еще в 1972 году между Казахской ССР и Туркменской ССР.

15 декабря того же года завершились переговоры по делимитации между Казахстаном и Кыргызстаном. В столице Казахстана был подписан договор о казахстанско-кыргызской государственной границе, который вступил в силу 5 августа 2008 года.

Более напряженно шли переговоры с Узбекистаном, границы с которым проходили по густонаселенной местности - Сарыагашскому и Мактааральскому районам Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская – ред.) области, а также Ташкентской и Джизакской областям с узбекской стороны.

Договор от 16 ноября 2001 года определил прохождение 96 процентов от общей протяженности линии казахстанско-узбекской границы. Соглашение об отдельных участках казахско-узбекской государственной границы, подписанное в сентябре 2002 года, завершило ключевой этап оформления границ Казахстана с государствами Центральной Азии.

Финальный аккорд в данном процессе был поставлен 10 ноября 2017 года после подписания Договора между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств. При этом аналогичный договор между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном был заключен 15 июня 2001 года.

Общая протяженность границы, подлежащих демаркации, составила с Кыргызстаном около 1242 километров, с Туркменистаном - 426, с Узбекистаном - 2351 километр.

- Как утверждались границы между Казахстаном и Россией, ведь протяженность российско-казахстанской границы составляет более семи тысяч километров и это является самой большой непрерывной сухопутной границей в мире.

- Если быть точным, протяженность казахстанско-российской границы составляет 7591 километр. Конечно, столь протяженная пограничная линия требовала больших уточнений.

Наращивание темпов двустороннего делимитационного процесса между Казахстаном и Россией началось в 2000 году. А первый протокол относительно намерений по делимитации казахстанско-российской государственной границы был подписан еще в 1998 году.

Стороны начали процесс согласования границ, двигаясь от побережья Каспийского моря и заканчивая точкой стыка государственных границ Казахстана, России и Китая на Алтае. Соответствующий договор о точке стыка государственных границ трех стран был подписан 5 мая 1999 года.

Нельзя не отметить, что во многом благодаря высокому авторитету Нурсултана Назарбаева, который поддерживал тесные и доверительные отношения с политическим руководством России, сторонам в итоге удалось описать линию границы. Фактически такая работа проводилась впервые, так как описания границы Казахской ССР с РСФСР не существовало.

В подобной ситуации важно было подчеркнуть, что у двух дружественных государств нет пограничных споров. Елбасы справедливо рассудил, что переговорный процесс с Россией представляет собой уникальную практику делимитации границы, в которой не должно быть места конфронтации и недоверию.

Важнейшей вехой в оформлении сухопутных границ Казахстана стало подписание 18 января 2005 года Договора о казахстанско-российской государственной границе. Без преувеличения можно сказать, что документ открыл историческую страницу отношений между Нур-Султаном и Москвой.

- Государственные границы Казахстана были определены не только по суше, но и по морю. Как шел этот процесс?

- Морские границы Казахстана были определены в августе 2018 года после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. А консультации касательно определения морских границ на Каспии стартовали еще в 1996 году. Именно казахстанский пример решения вопроса о разграничении национальных секторов стал эталоном для всех последующих двухсторонних и трехсторонних договоренностей.

В июне 1998 года Казахстан и Россия подписали первое соглашение о разделе северной части водоема в целях осуществления суверенных прав на недропользование. За этим в 2001-м последовало соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря, позже Казахстан, Азербайджан и Россия заключили соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

Значимым событием стало подписание в 2014 году соглашения с Туркменистаном о разграничении границ на Каспийском море. По сути, Казахстан стал вторым после России государством, которому удалось договориться со всеми соседями по Каспийскому морю о разграничении его дна.

Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал, что статус Каспийского моря может быть определен только на консенсусной и взаимовыгодной для всех прибрежных стран основе. Подход Казахстана к определению вопросов каспийской повестки всегда находил поддержку и понимание среди остальных прибрежных государств, что подтвердил V Саммит глав прикаспийских государства в Актау.

Сегодня, в год 30-летия независимости Казахстана можно с уверенностью сказать, что Нурсултан Назарбаев сыграл поистине важнейшую историческую роль в решении сложнейшего вопроса определения государственных границ Казахстана. Благодаря колоссальной кропотливой работе Елбасы была заложена главная основа суверенитета нашей страны, целостности и неприкосновенности государственных границ Казахстана.

Торгын Нурсеитова