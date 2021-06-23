Реабилитационные услуги стали доступными для нас - жители Атырау о центре "Қамқорлық"

Директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетили реабилитационный центр для детей и кабинеты поддержки инклюзии (КПИ) Атырау, сообщает zakon.kz.

Центр расположен в Атырауской областной детской больнице и открыт в рамках реализации инициативы Елбасы "Қамқорлық".

Новый центр принимает около 600 детей в год. Здесь оказывается широкий спектр услуг: консультации врачей, механотерапия, лечебная физкультура (кинезотерапия), занятия логопедов, дефектологов, психологов, эрготерапевтов в сенсорной и интерактивной комнатах, бальнеолечение, физиолечение и др. Реабилитацию в центре могут проходить дети с различными нарушениями, в том числе с церебральным параличом, аутизмом, эпилепсией, задержками психического, речевого развития и др.

На сегодняшний день уже открыто 8 центров - в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской областях и в г. Нур-Султане. До конца года свои двери откроют еще 10 реабилитационных центров в регионах страны.

Моему ребенку все нравится здесь. Раньше мы получали услуги реабилитации в Нур-Султане. Если сравнить, то у нас теперь уровень оказания услуг не хуже, чем в столице. Польза от посещения центра огромная! Мы это видим, - говорит мама ребенка, посещающего центр, Гульбазар Сарсенбаева.

Важной частью инициативы "Қамқорлық" являются открытие 16 кабинетов поддержки инклюзии. Дарига Назарбаева, посетив СШ №40 и среднюю школу имени Б.Нысанбаева г.Атырау, ознакомилась с работой КПИ. Благодаря открытию только этих двух кабинетов инклюзии сегодня для 22 детей с особыми образовательными потребностями появилась возможность учиться в школе вместе со своими сверстниками. Ранее эти дети были на надомном обучении и не имели возможности получать постоянное сопровождение логопедов, дефектологов и психологов.

Мы замечаем позитивные изменения в речи, в двигательных навыках ребенка. И в этом заслуга Елбасы, специалистов центра "Қамқорлық", современного оборудования, которое развивает моторику рук, визуальное восприятие. Реабилитационные услуги стали доступными для нас. Хотелось бы, чтобы таких центров было больше, - отметила посетительница КПИ Гульжамал Арыстанова.

В программу рабочей поездки Дариги Назарбаевой также вошли областной кардиологический центр, лицей-интернат "Білім-Инновация", отделение по оказанию женщинам подвергшихся бытовому насилию и центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальная деревня и приют для бездомных животных "Маленькая страна".