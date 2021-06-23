Лопнуло колесо - двух женщин госпитализировали после ДТП в Алматы

Двух алматинок госпитализировали после того, как их сбил потерявший управление автомобиль, сообщает zakon.kz.

Водитель автомашины Hyundai Getz двигался в северном направлении по ул. Абдуллиных. После того, как он пересек ул. Толе би, автомобиль потерял управление, выехал на полосу встречного движения, заскочил на бордюр и врезался в припаркованную LADA Granta.

Удар пришелся в пассажирскую дверь. Мужчина, сидевший в салоне Гранты, потерял сознание и очнулся только, когда подоспели врачи скорой помощи. Ему оказали первую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

Рядом с припаркованной Грантой стояли две женщины. Их сбило отброшенным от удара автомобилем и они получили тяжелые травмы. Обе алматинки были экстренно госпитализированы.