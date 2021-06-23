Казахстан пока не планирует отправлять QazVac в другие страны

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в ближайшие три месяца Казахстан не планирует отправлять QazVac в соседние страны, передает корреспондент zakon.kz.

-Да, есть страны, которые просят, чтобы мы обеспечили поставку вакцины. Но для начала мы должны обеспечить наших граждан. Поэтому на июнь, июль, даже на август, пока этот вопрос не стоит.

С Кыргызстана есть официальное обращение, мы это видели. Когда пойдем на уровень 600 тыс. доз, тогда и можно будет дополнительно поднять этот вопрос, - сказал Тугжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Вице-премьер отметил, что на сегодня ежемесячный объем производства казахстанской вакцины составляет 100 тыс. доз. С конца августа объем выпуска будет увеличен до 600 тыс. доз.

-У нас вопрос по производству полностью на контроле. Кроме того, дефицита большого нет. 30 тыс. доз QazVac у нас в остатке, - уточнил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан