Град и ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 24 июня, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, град, ночью на севере и востоке местами сильные дожди. А в западной части РК под влиянием антициклона и теплых воздушных масс ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и востоке - шквал, на юге - пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются град, шквал, ночью и утром местами туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман, днем местами град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются град, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются град, ночью и утром местами туман, усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области утром и днем местами ожидается град, усилится ветер местами 15-20, порывы 25 м/с.

Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Алматинской области местами ожидается град, усиление ветра 18-23 м/с.

В Актюбинской области местами усиление ветра 18 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, местами в Мангыстауской области ожидается сильная жара, в Атырауской области местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангыстауской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.