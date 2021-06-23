Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Алматы

Синоптики предоставили прогноз погоды на 24-26 июня в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, сообщает zakon.kz.
24 июня переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем - 16-18 тепла.
25 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем - 17-19 тепла.
26 июня переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем - 21-23 тепла.
24 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем - 27-29 тепла.
25 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем - 19-21 тепла.
26 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем - 21-23 тепла.
24 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем - 33-35 тепла.
25-26 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем - 30-32 тепла.
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