В Шымкенте нашли четыре цеха по изготовлению поддельного алкоголя

В Шымкенте нашли четыре подпольных цеха по изготовлению суррогатного алкоголя. Организаторы подпольного цеха нанесли ущерб государству на сумму около 9 млн тенге, передает zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Шымкенте пресекли деятельность четырех подпольных цехов по производству поддельного алкоголя. Сотрудники в ходе осмотра изъяли 19 тыс. бутылок алкоголя различных марок, 75 литров спирта,

13,4 тонны спиртосодержащей жидкости и 1 рулон учетно-контрольных марок.

Также они изъяли различные приборы, предназначенные для розлива контрафактной продукции.

В заключении Департамента госдоходов по Шымкенту говорится, что организаторы подпольных цехов нанесли государству ущерб на сумму около 9 млн тенге.

По трем фактам ведется следствие по статье "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок". По одному факту подозреваемый полностью признал вину и возместил ущерб.