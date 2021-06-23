Как живется переселенцам в Северном Казахстане

Ежегодно в Северный Казахстан переезжают сотни семей из трудоизбыточных регионов страны. Большинство едут в СКО в поисках работы и постоянного жилья, ведь зачастую его приходится снимать. Только в прошлом году в область переехали 590 семей, это 1765 человек. 40 семей решили поселиться в Мамлютском районе. Как им живется, рассказывает zakon.kz.

Портал 7152.kz сообщает, что 25-летняя Шолпан Джусупова вместе с сыном приехала в село Афонькино Мамлютского района несколько месяцев назад. Она пыталась открыть свое дело в Нур-Султане, но не получилось, потому решилась на переезд. В селе молодая женщина работает учителем истории. Сегодня уже принимает гостей.

Из Иркутска к Шолпан приехала бабушка Жамиля. Она помогает облагораживать территорию и воспитывать сына. Почти десять лет назад Жамиля Махметовна сама хотела купить в этом селе жилье, чтобы приезжать в Казахстан на лето. Даже дом выбрала, но сельчане передумали его продавать. Так и осталась в России, теперь же у нее здесь внучка.

Здесь прекрасно, мне нравится, и летом очень тепло. А зима везде одинаковая. Дом хороший предложили, а в Нур-Султане по съемным квартирам скитались. Родственники наши там в одной квартире ютятся большой семьей, а здесь как хорошо - просторно, - говорит Жамиля Джусупова.

А семья Базарбая Холбоева в Афонькино живет уже год. Вместе с супругой они воспитывают двоих сыновей. Приехали в СКО из Жамбылской области. Там мужчина работал электриком в больнице, здесь также трудится по профессии, только в ТОО. Супруга в декрете, раньше преподавала информатику в школе.

Зиму пережили хорошо, было тепло, детям комфортно. Как только приехали сюда, познакомились с соседями, отношения у нас хорошие, нашли здесь друзей. Работа тоже устраивает, зарплата для села хорошая, - отмечает глава семьи.

В Афонькино семьи заехали в готовые дома. В селе Воскресеновка другая ситуация: переселенец Болатбек Койшибеков строил свой дом сам. По профессии мужчина строитель. Управился за два месяца и сделал на совесть. В Северный Казахстан ехал, чтобы разводить скот. Сейчас у него десять голов крупного рогатого скота.

Занимаемся животноводством. Молоко сдаем, часть сами перерабатываем, это основной наш заработок. Помогают сыновья и супруга. Старший в этом году окончил школу, младшему только два года. Все здесь нравится, устраивает, только поля нужны для сенокоса, - говорит Болатбек Койшибеков.

В 2020 году в Мамлютский район переехали 40 семей переселенцев, это порядка 140 человек. В этом году переезд планируют 155 казахстанцев из трудоизбыточных регионов страны.