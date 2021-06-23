Мальчик лишился руки после лечения "целителя" в Мангыстауской области

Сломавшему руку мальчику после лечения "целителя" врачам пришлось ампутировать конечность, передает zakon.kz.

Слабонервным не смотреть... 17.06.2021 года в приемный покой Мангыстауской областной детской больницы обратились жители поселка Кызылсай с мальчиком восьми лет. Врачи в экстренном порядке диагностировали у малыша "гангрену правой руки до локтя". К сожалению, руку спасти не удалось, поэтому пришлось провести хирургическую операцию по ампутации правой руки до локтя, - написал в Facebook представитель по связям со СМИ Мангыстауской областной детской больницы Азамат Сарсенбаев.

По словам родителей, за две недели до операции мальчик неудачно упал с велосипеда и сломал руку, после чего его отвезли к местному "целителю", который, осмотрев и перевязав руку, отпустил домой.

Через 10 дней у малыша начала отмирать правая рука, после этого родители мальчика обратились к врачам. На данный момент малыш чувствует себя хорошо. В ближайшее время он будет находиться под присмотром врачей, - резюмирует Сарсенбаев.