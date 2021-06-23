Дождь, гроза и ветер ожидаются в ряде областей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 24 июня, сообщает zakon.kz.

На востоке Актюбинской области ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 18 м/с. Сохраняется сильная жара 37 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных, 24-26 июня в горных районах Восточно-Казахстанской области, 25-26 июня в горных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

В Акмолинской области ожидаются гроза, град, туман. Ветер северный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18-23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане вечером ожидается гроза, ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности. В Костанае ожидается ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.