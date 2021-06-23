20 детей утонули в Туркестанской области с начала года

В Туркестанской области в этом году по несчастным случаям зарегистрировано 27 фактов утопления, 20 из них - дети, передает zakon.kz.

Основные причины трагедий - это оставление детей без присмотра взрослых возле канав для полива у дверей, купание детей в каналах, прилегающих к селу, где купание не разрешено, спуск к водопаду, расположенному посреди гор, и недооценка своих сил, - сказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Ерик Сарыбаев.

По его словам, за последние пять лет, то есть с 2016 по 2020 год, в водоемах области в общей сложности погибли 252 человека, в том числе 140 детей.

Как уточнили в РСК региона, сотрудниками районных и городских ЧС совместно с местной полицейской службой района и города проведено 142 рейда, наложены административные штрафы на 85 граждан.