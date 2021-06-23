Казахстан и США обсудили свободу вероисповедания

Состоялось четвертое заседание казахстанско-американской Рабочей экспертной группы по вопросам свободы вероисповедания, передает zakon.kz.

В обсуждении приняли участие вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаев, заместитель директора Управления по вопросам международной религиозной свободы Государственного департамента США Карсон Релиц Рокер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Казахстан Уильям Мозер, а также представители государственных органов Казахстана, Государственного департамента США и Комиссии США по вопросам международной свободы вероисповедания, - сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.

Казахстанская делегация рассказала о планах по дальнейшему совершенствованию ситуации в сфере религии в соответствии с международными обязательствами.

Американская сторона положительно оценила последние достижения Казахстана в области прав человека и свободы вероисповедания, выразив уверенность в продолжении и дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя странами.

Заседание прошло с плодотворным обсуждением вопросов двустороннего сотрудничества в области международной свободы вероисповедания, а также обмена опытом по защите и обеспечению прав религиозных объединений, - резюмируется в сообщении.