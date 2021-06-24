Систему распознавания лиц, силуэтов людей и машин начали применять в России

МВД России начало применять в пяти регионах страны новую систему распознавания лиц, силуэтов людей и автомобилей, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

Ntechlab (технологический партнер Ростеха) разработал систему распознавания лиц, которая уже применяется в ряде регионов РФ, теперь компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин. Компания представляет платформу мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей, на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом, - сказал Теленков.

При этом он не стал уточнять, о каких регионах идет речь.

Технологией также интересуются органы власти. Ее уже используют в Латинской Америке в системе общественного транспорта и в странах СНГ в разных проектах, а также в России и за рубежом на стройобъектах и в спортивной аналитике, сказал гендиректор Ntechlab. По его словам, интерес к системе проявляют страны Ближнего Востока, в ближайшее время компания проведет переговоры с одной из столиц в регионе.

В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью, - пояснил Теленков.

Он уточнил, что алгоритм при распознавании внешне похожих людей будет учитывать такие признаки, как походка, рост и т.д., а также позволит осуществлять поиск по таким атрибутам внешности, таким, как, например, очки, шляпа или борода.