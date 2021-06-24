Я покажу казахский стиль: Жанибек Алимханулы прибыл в Лас-Вегас на бой с экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) сообщил о своем прибытии в Лас-Вегас, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

26 июня спортсмен сразится с бывшим чемпионом мира WBA Regular в средней категории Робом Брантом (26-2, 18 КО).

Мы в Лас-Вегасе. В субботу в Вегасе будут большие новости, и весь мир об этом узнает. То, что происходит в Вегасе, не должно оставаться в Вегасе. Я покажу казахский стиль, - написал в twitter Жанибек.

По времени Нур-Султана бой Алимханулы - Брант начнется около 8 утра 27 июня.

В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в октябре, когда во втором раунде нокаутировал аргентинского боксера Гонсало Корию (16-4, 6 КО). Роб Брант провел свой последний бой в августе 2020-го, удосрочив в пятом раунде украинца Виталия Копыленко (28-3, 16 КО).



