В Сенате избрали новых судей Верховного суда

Трое новых судей избраны на должности в Верховный суд Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании было внесено представление на должность судьи Верховного суда Германа Нурбаева, Ербола Умиралиева и Даны Токмурзиной.

В целях усиления судейского сообщества кадрами из корпоративного юридического сектора представлены две кандидатуры: Герман Нурбаев и Дана Токмурзина, - сказал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

По его словам, Герман Нурбаев имеет большой опыт юридической работы, является специалистом в сфере управления инвестиционными проектами, предпринимательского права, а также законодательства в сфере монополий и регулируемых рынков недропользования и энергоснабжения.

Дана Айтмагамбетовна - кандидат юридических наук, специалист в сфере налогового и предпринимательского права. Ербол Жумабаевич - представитель государственного юридического сектора. Общий юридический стаж - 25 лет, из них 15 - на государственной службе, а также 10 лет опыта работы в национальных холдингах и квазигосударственных компаниях. Все представленные кандидаты пользуются большим авторитетом у юридической общественности страны, готовы к ответственной работе судьи Верховного суда, - отметил Шипп.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан