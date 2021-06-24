Вакцинация от COVID-19: что нужно знать о противопоказаниях

На этой неделе в Нур-Cултане и Алматы выявили "индийский" штамм коронавируса. По заявлениям экспертов, сегодня основным способом защитить население от заражения COVID-19 является массовая вакцинация. Какой препарат выбрать и на что обратить внимание при этом, читайте в материале zakon.kz.

Сегодня казахстанцы могут выбрать один из четырех препаратов: российский "Спутник V", китайские "Hayat-Vax" и "CoronaVac" и казахстанский "QazVac". Разбираемся, какие противопоказания есть у этих вакцин.

"Спутник V"

К противопоказаниям относятся:

тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке),

гиперчувствительность к какому-либо компоненту (выясняет врач в прививочном кабинете перед вакцинацией),

острые инфекционные и неинфекционные заболевания (вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления),

обострение хронических заболеваний (прививку можно ставить через 2-4 недели после наступления ремиссии),

ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ,

беременность и период грудного вскармливания,

возраст до 18 лет.

Имеются отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины: если после введения первого наступили тяжелые поствакцинальные последствия в виде анафилактического шока, тяжелых генерализированных аллергических реакций, судорожного синдрома, температуры выше 40°С и т. д.

Разработчики вакцины рекомендуют проводить с осторожностью вакцинацию «Спутником» при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях, выраженных нарушениях функции щитовидной железы, сахарного диабета в стадии декомпенсации, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, воспалительных процессах в тканях сердца.

Кроме того, перед вакцинацией пациентов с аутоиммунными и онкозаболеваниями необходима тщательная проверка рисков лечащим врачом.

QazVac (QazCovid-in)

Как и «Спутник V», казахстанская вакцина имеет ряд противопоказаний:

острые инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени вне зависимости от температуры (вакцинация разрешается через 2-4 недели после выздоровления),

гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в инструкции по медицинскому применению вакцины QazVac,

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации, реакции или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение других вакцин,

иммунодефицитное состояние (первичное) и иммуносупрессия,

злокачественные новообразования,

беременность и период лактации,

возраст до 18 лет.

Hayat-Vax SARS-CoV-2 (Vero Cell)

Китайская вакцина предназначена для взрослых старше 18 лет.

Разработчики рекомендуют учесть следующие противопоказания к введению вакцины: аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины или на предыдущее введение данной вакцины; серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе; высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины.

Вакцину следует использовать с осторожностью при:

наличии заболевания крови, таких как снижение тромбоцитов (тромбоцитопения) или нарушения свертывания крови,

лечении, подавляющем иммунную защиту, или иммунодефиците (иммунный ответ на вакцину может быть снижен). При хроническом иммунодефиците вакцину можно рекомендовать, даже если основное заболевание может вызывать ограниченный иммунный ответ,

неконтролируемой эпилепсии и других прогрессирующих неврологических расстройствах.

CoronaVac

Эта вакцина, как и другие, предназначена для взрослых старше 18 лет.

Противопоказаниями к введению вакцины являются: аллергические реакции в анамнезе на любой компонент (активные или неактивные ингредиенты или любой материал, используемый в процессе) вакцины или аналогичных вакцин; предыдущие тяжелые аллергические реакции на вакцину (например, анафилаксия, ангионевротический отек, одышка и т. д.); тяжелые неврологические заболевания (например, поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующие заболевания и т. д.); тяжелые хронические заболевания; беременность и лактация; тяжелые заболевания нервной системы.

Разработчики китайской вакцины рекомендуют использовать ее с осторожностью лицам старше 60 лет с учетом состояния здоровья; пациентам с острыми заболеваниями, обострением хронических заболеваний, аллергией и лихорадкой; пациентам с диабетом и судорогами, эпилепсией, энцефалопатией, психическими заболеваниями или семейным анамнезом; пациентам с тромбоцитопенией или геморрагическими заболеваниями, а также пациентам с ослабленной иммунной функцией (злокачественные новообразования, нефротический синдром, пациенты со СПИДом).

Важно знать!

Предложенные к вакцинации препараты доказано снижают риск летальных исходов при КВИ, а также облегчают течение болезни.

Если вы в течение последних четырнадцати дней контактировали с больными ковидом или у вас в этот период есть проявление каких-либо симптомов инфекции, перед вакцинацией обязательно сдайте ПЦР-тест на COVID-19.

Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Куляш Курманова рассказала zakon.kz, какие меры предосторожности важно соблюдать для предотвращения распространения «индийского» штамма коронавируса. По словам профессора, «дельта-штамм» опасен сильным поражением сосудов, что в будущем может привести к серьезным осложнениям.

Медицинское сообщество рекомендует, по возможности, пройти вакцинацию всем. Сейчас это практически единственный способ защитить страну от масштабной повторной пандемии.