Вакцинация от COVID-19: что нужно знать о противопоказаниях

24 июня 2021, 13:39
Фото: dw.com

На этой неделе в Нур-Cултане и Алматы выявили "индийский" штамм коронавируса. По заявлениям экспертов, сегодня основным способом защитить население от заражения COVID-19 является массовая вакцинация. Какой препарат выбрать и на что обратить внимание при этом, читайте в материале zakon.kz.

Сегодня казахстанцы могут выбрать один из четырех препаратов: российский "Спутник V", китайские "Hayat-Vax" и "CoronaVac" и казахстанский "QazVac". Разбираемся, какие противопоказания есть у этих вакцин.

"Спутник V"

К противопоказаниям относятся:

  • тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке),
  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту (выясняет врач в прививочном кабинете перед вакцинацией),
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания (вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления),
  • обострение хронических заболеваний (прививку можно ставить через 2-4 недели после наступления ремиссии),
  • ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ,
  • беременность и период грудного вскармливания,
  • возраст до 18 лет.

Имеются отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины: если после введения первого наступили тяжелые поствакцинальные последствия в виде анафилактического шока, тяжелых генерализированных аллергических реакций, судорожного синдрома, температуры выше 40°С и т. д.

Разработчики вакцины рекомендуют проводить с осторожностью вакцинацию «Спутником» при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях, выраженных нарушениях функции щитовидной железы, сахарного диабета в стадии декомпенсации, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, воспалительных процессах в тканях сердца.

Кроме того, перед вакцинацией пациентов с аутоиммунными и онкозаболеваниями необходима тщательная проверка рисков лечащим врачом.

QazVac (QazCovid-in)

Как и «Спутник V», казахстанская вакцина имеет ряд противопоказаний:

  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени вне зависимости от температуры (вакцинация разрешается через 2-4 недели после выздоровления),
  • гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в инструкции по медицинскому применению вакцины QazVac,
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации, реакции или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение других вакцин,
  • иммунодефицитное состояние (первичное) и иммуносупрессия,
  • злокачественные новообразования,
  • беременность и период лактации,
  • возраст до 18 лет.

Hayat-Vax SARS-CoV-2 (Vero Cell)

Китайская вакцина предназначена для взрослых старше 18 лет.

Разработчики рекомендуют учесть следующие противопоказания к введению вакцины: аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины или на предыдущее введение данной вакцины; серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе; высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины.

Вакцину следует использовать с осторожностью при:

  • наличии заболевания крови, таких как снижение тромбоцитов (тромбоцитопения) или нарушения свертывания крови,
  • лечении, подавляющем иммунную защиту, или иммунодефиците (иммунный ответ на вакцину может быть снижен). При хроническом иммунодефиците вакцину можно рекомендовать, даже если основное заболевание может вызывать ограниченный иммунный ответ,
  • неконтролируемой эпилепсии и других прогрессирующих неврологических расстройствах.

CoronaVac

Эта вакцина, как и другие, предназначена для взрослых старше 18 лет.

Противопоказаниями к введению вакцины являются: аллергические реакции в анамнезе на любой компонент (активные или неактивные ингредиенты или любой материал, используемый в процессе) вакцины или аналогичных вакцин; предыдущие тяжелые аллергические реакции на вакцину (например, анафилаксия, ангионевротический отек, одышка и т. д.); тяжелые неврологические заболевания (например, поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующие заболевания и т. д.); тяжелые хронические заболевания; беременность и лактация; тяжелые заболевания нервной системы.

Разработчики китайской вакцины рекомендуют использовать ее с осторожностью лицам старше 60 лет с учетом состояния здоровья; пациентам с острыми заболеваниями, обострением хронических заболеваний, аллергией и лихорадкой; пациентам с диабетом и судорогами, эпилепсией, энцефалопатией, психическими заболеваниями или семейным анамнезом; пациентам с тромбоцитопенией или геморрагическими заболеваниями, а также пациентам с ослабленной иммунной функцией (злокачественные новообразования, нефротический синдром, пациенты со СПИДом).

Важно знать!

Предложенные к вакцинации препараты доказано снижают риск летальных исходов при КВИ, а также облегчают течение болезни.

Если вы в течение последних четырнадцати дней контактировали с больными ковидом или у вас в этот период есть проявление каких-либо симптомов инфекции, перед вакцинацией обязательно сдайте ПЦР-тест на COVID-19.

Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Куляш Курманова рассказала zakon.kz, какие меры предосторожности важно соблюдать для предотвращения распространения «индийского» штамма коронавируса. По словам профессора, «дельта-штамм» опасен сильным поражением сосудов, что в будущем может привести к серьезным осложнениям.

Медицинское сообщество рекомендует, по возможности, пройти вакцинацию всем. Сейчас это практически единственный способ защитить страну от масштабной повторной пандемии.


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