Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что занимается уроками по изучению государственного казахского языка каждый день по 1,5 часа, передает корреспондент zakon.kz.

Казахским языком я занимаюсь ежедневно по 1,5 часа с репетитором. Я обещаю, что в скором времени уже буду разговаривать чисто на казахском языке. У меня есть сотрудник в министерстве национальной экономики соответствующего подразделения, который обучает меня казахскому языку, - сказал Асет Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что изучать язык ему помогают переводчики, которые работают в министерстве.

У нас есть переводчики, как и в любом министерстве, государственном органе, которые занимаются переводом документом. Среди них есть ребята, которые хорошо знают казахский язык. Мы вместе садимся и готовимся к каждому выступлению. У них есть своя методологическая база, которая наработана годами. Используя эту методологическую базу, я учу казахский язык, - уточнил глава МНЭ.

Читайте также:

Новому министру нацэкономики сделали замечание

Напомним, на первом выступлении в Мажилисе Асету Иргалиеву сделали замечание за то, что он не смогут ответить на вопрос депутата на казахском языке.

Тамила Языкова, Нур-Султан