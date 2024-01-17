Илья Ильин с женой учит казахский язык

Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин с женой Татьяной учит казахский язык, сообщает Zakon.kz.

Об этом именитый спортсмен рассказал в видеоролике, который опубликовал на своей странице в Instagram.

Илья и Татьяна Ильины отметили, что им нравятся занятия по казахскому языку.

"У нас с женой прошло занятие по казахскому языку. Карлыгаш Жунусовна всю семью нашу учит. Сегодня были темы интересные, про индустрию моды... Мне очень нравится", – рассказали супруги на казахском языке.

10 января 2024 года Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой. Подробнее по ссылке.