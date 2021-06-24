На выборы сельских акимов в Казахстане потратят 4,7 млрд тенге 

На проведение выборов акимов сел из республиканского бюджета будет направят 4,7 млрд тенге, сообщила на заседании секретарь ЦИК Сабила Мустафина, передает корреспондент zakon.kz.

24 мая 2021 года Президентом подписан закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", где предусмотрены средства на организацию и проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельского округа. В законе ЦИКу предусмотрены расходы на обеспечение и проведение выборов акимов в сумме 4,7 млрд тенге до конца текущего года с учетом возможного проведения досрочных выборов акимов, — сообщила Мустафина.

По ее словам, примерная смета расходов основана на базовых расходах, а это заработная плата членов избирательных комиссий, которые по обыкновению занимают, почти 80% из общей сметы расходов, также публикации СМИ, полиграфическая и иная продукция.

Она добавила, что в предусмотренную с бюджета сумму также входит аренда транспорта, услуги связи, командировочные расходы, приобретение канцелярских товаров, а также средств индивидуальной защиты для всех членов избирательной комиссии.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан