Количество автобусов в часы пик увеличат в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В будние и субботние дни общественный транспорт будет ходить по расписанию, с запретом в воскресные дни.

Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатного расписания, с запретом в воскресные дни, - говорится в постановлении.