Как будут работать рынки в столице

24 июня 2021, 20:34
Фото: total.kz

Рынки в столице будут работать по-новому, сообщает zakon.kz.

Опубликовано новое постановление главного санврача Нур-Султана.

Обеспечить организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 кв. м на одного посетителя при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19), - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 00:00 27 июня.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?