Как будут работать рынки в столице

Рынки в столице будут работать по-новому, сообщает zakon.kz.
Опубликовано новое постановление главного санврача Нур-Султана.
Обеспечить организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 кв. м на одного посетителя при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19), - говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу с 00:00 27 июня.
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