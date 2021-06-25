Microsoft презентовала Windows 11 с измененным интерфейсом

Компания Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11 с измененным интерфейсом, сообщает zakon.kz.

Онлайн-трансляция велась на сайте разработчика.

What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder ???? https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH — Windows (@Windows) June 22, 2021

Обновленный интерфейс Windows 11, а также процесс ее установки и первичной настройки, напоминает закрытый проект Windows 10X (система, ориентировавшаяся на двухэкранные устройства и призванная составить конкуренцию Chrome OS) и продолжает внедрять во внешний вид ОС стиль Fluent Design – полупрозрачность элементов окон, легкая тень, скругленные углы.

В Windows в очередной раз изменили меню "Пуск". Теперь оно, как и открытые приложения, находятся в центре панели задач. Однако при желании его можно переместить в угол, как было раньше. К тому же компания избавилась от "Живых плиток" и теперь меню содержит лишь закрепленные файлы и программы, а также клавиши для быстрого выключения или перезагрузки компьютера. Раньше для этого требовалось переходить в подменю.

Помимо перенесенного ближе к центру меню Пуск, закругленных окон, кнопок и меню, белой и темной тем оформления, в которых широко используются полупрозрачность и тени, новый интерфейс получил функцию под названием Snap Layouts: при наведении курсора на значок Свернуть/Развернуть в правом верхнем углу появляется виджет, позволяющий закрепить окно определенным образом. Все делается автоматически — больше не нужно перетаскивать окна и подгонять их размер вручную. Особенно это удобно при использовании нескольких мониторов.

Никаких конкретных сроков релиза или хотя бы появления первых официальных превью-билдов, в ходе презентации озвучено не было.