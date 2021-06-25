"Дельта-штамм" коронавируса подтвердили в еще одной стране

Власти Чили подтвердили первый в стране случай заражения штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил в четверг министр здравоохранения страны Энрике Парис, инфицирование подтверждено у пациентки 43 лет, прибывшей накануне из США.

Она прилетела в аэропорт Сантьяго, там ее сразу же проверили. Результат секвенирования, к сожалению, показал, что это вариант "Дельта", гораздо более заразный, - приводит на своем сайте слова чиновника радиостанция Bio-Bio.

По данным СМИ, женщина проживает в коммуне Талка в 250 км к югу от столицы. Отмечается, что она и члены ее семьи были изолированы. Для сдерживания распространения эпидемии, по мнению министра, необходимо усилить контроль за въезжающими.

С середины июня в Чили отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом. После того как с 12 июня власти объявили об ужесточении карантина, число новых заражений снизилось на 25% за последнюю неделю и на 22% за две недели, отмечают в Минздраве. Около 10 млн жителей страны (свыше 65% населения) полностью привиты от COVID-19, еще 12,2 млн человек (почти 81% населения) получили первую дозу вакцины.

К настоящему времени в стране выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 31,7 тыс. человек. Границы Чили закрыты.