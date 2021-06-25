Capital Bank Kazakhstan лишили лицензии

О лишении АО "Capital Bank Kazakhstan" (банк) лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает zakon.kz.

В соответствии с постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (агентство) от 24.06.2021 года №74 принято решение о лишении лицензии банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной агентством. пресс-служба АРРФР РК

Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15), 16) пункта 1 статьи 48 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", явились:

- систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных

к соблюдению норм и лимитов;

- систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;

- невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации;

- отнесение банка к категории неплатежеспособного банка.

Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель - 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге или 89,8% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15,0 млрд тенге. пресс-служба АРРФР РК

В связи с неисполнением пруденциальных нормативов, агентством в отношении банка приняты 29 мер надзорного реагирования и составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.

В 2020 году акционером банка представлен План мероприятий по улучшению финансового состояния банка. В рамках исполнения указанного Плана под усиленным контролем агентства банком в течение 2020 и 2021 годов были снижены обязательства банка перед депозиторами на сумму 31 млрд тенге.

В рамках реализации Плана также были полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором.

Однако принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами банка.

Депозиты 99% вкладчиков банка, физических лиц, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"

в полном объеме.

Приказом Председателя агентства от 24 июня 2021 года №206 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначена Токсеитова Шолпан Тайшыковна, сотрудник агентства.

С 25 июня 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка. С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка, требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание Банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. пресс-служба АРРФР РК

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО "Capital Bank Kazakhstan" по телефону +7 (727) 331 66 77.