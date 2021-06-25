АППК РК: новые процедурные правила и новая форма судопроизводства

25 июня 2021, 10:35
Фото: zakon.kz

С 1 июля 2021 года вступает в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК). Одновременно утрачивают силу действующие нормы, регулирующие не только административные процедуры, но и судебный порядок обжалования административных актов, действий (бездействий) административных органов и должностных лиц.

АППК будет по-новому регулировать административные процедуры от возбуждения до обжалования. В нем предусмотрена новая форма судопроизводства: административный процесс, для которой создаются новые специализированные административные суды.

Об этом и не только мы поговорим в прямом эфире на ПРАВМЕДИА "АППК РК: новые процедурные правила и новая форма судопроизводства".

Прямой эфир состоится 30 июня с 10:00 до 12:00 часов (по времени г.Нур-Султан).

Вы узнаете:

  • Что изменится в регулировании публично-правовых отношений с 1 июля 2021 года;
  • Об охране права на доверие и других новых принципах АППК;
  • О новом порядке досудебного и судебного обжалования: когда и куда обращаться;
  • Про нормативное закрепление разновидностей административных исков;
  • Как доказать свою правоту по-новому: бремя доказывания и следственные функции суда.


Ведущие: Данияр Тойгонбаев, Партнер, руководитель практики по Разрешению споров Dentons, Артур Утарбаев, Советник Dentons, Кайсар Дженбеков, Юрист Dentons.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Принимаем ваши вопросы по теме.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?