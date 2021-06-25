Какая погода ждет казахстанцев в выходные 

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 26-28 июня, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранятся кратковременные дожди с грозами.

Лишь на западе Казахстана сохранится жаркая погода без осадков.

В восточной и южной частях республики ожидается усиление ветра, в южных регионах - с пыльными бурями, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем на севере - до 20-32 тепла, в центре - до 20-37 тепла, на востоке - до 15-28 тепла.