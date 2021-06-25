Выступление акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в СЦК - текстовая трансляция

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выступает перед журналистами в Службе Центральных коммуникаций. Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

Из-за пандемии коронавируса пресс-конференция проходит в онлайн-формате.

12:31 Бакытжан Сагинтаев начал выступление с поздравления журналистов с профессиональным праздником.

12:32 Говорит о ситуации с коронавирусом в Алматы. Если она ухудшится, то три больницы могут перевести под инфекционные стационары. В ближайшее время Алматы может перейти в "красную" зону из-за "индийского" штамма. Пока в городе вакцинировано более 400 тысяч человек. Коллективный иммунитет - 34%.

12:38 Для поддержки МСБ были приняты антикризисные меры. Их освободили от уплаты налогов, арендных платежей.

12:40 Про инвестиции. В сентябре будет открыт филиал британского университета де Монтфорт-Казахстан.

12:43 Про креативную индустрию. Создан реестр всех IT-компаний города, запускается французская школа программирования. Появится Парк креативных индустрий на базе бывшего СИЗО на Сейфуллина.

12:46 Про туризм.

В этом году планируем организовать в горах вертолетную площадку, два контрольно-спасательных пункта, где будут круглосуточно дежурить 16 спасателей. Также планируем строительство 15 хижин на отдаленных участках с возможностью передачи спутникового сигнала «SOS» на пульт спасателей, - говорит аким.